Prisión preventiva para colombiano detenido con cocaína en aeropuerto de Punta Arenas

En prisión preventiva quedó un ciudadano extranjero de 44 años de edad, identificado como Berlín Gómez Murillo, formalizado por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en Punta Arenas. La detención fue concretada en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo por detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, en coordinación con la el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía Regional de Magallanes.

El procedimiento se originó luego de que un can detector alertara a los oficiales durante el desembarque de un vuelo comercial proveniente de Santiago. Al inspeccionar al viajero, los efectivos descubrieron cinco paquetes rectangulares adosados a sus extremidades inferiores, los cuales arrojaron positivo a clorhidrato de cocaína con un peso total de 3 kilos 548 gramos, cargamento tasado en 70 millones de pesos.

“Se saca de comercialización una importante remesa que estaba destinada a la comercialización a través de microtráfico y que obviamente tiene un impacto importante para la región”, subrayó la prefecta Valeria Hernández, jefa de la Prefectura Provincial Magallanes de la PDI.

En el Juzgado de Garantía local, el magistrado acogió la solicitud del Ministerio Público al considerar la libertad del sujeto un peligro para la seguridad de la sociedad, decretando su ingreso a prisión preventiva y estableciendo un plazo de 90 días para el cierre de las indagatorias.