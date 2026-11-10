Mujer formalizada por VIF denuncia que fue atacada con un cuchillo por su denunciante

En el Juzgado de Garantía de Punta Arenas se formalizó la investigación contra una mujer por los presuntos delitos de lesiones menos graves y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar contra su conviviente.

Pese a que el tribunal declaró ajustada a derecho la detención, la audiencia dio paso a un complejo debate procesal. La defensa penal, a cargo del abogado Juan José Srdanovic Arcos, sostuvo que los hechos reales ubican a la mujer en condición de víctima, cuestionando que Carabineros basó el procedimiento únicamente en la versión del hombre, quien registra condenas previas por violencia doméstica.

“Se quedaron con una sola versión y nunca se le dio a la mujer la posibilidad de explicar lo que había ocurrido y lo que había sufrido”, argumentó el defensor, haciendo hincapié en que un vecino que auxilió a la afectada presenció el desenlace y no fue entrevistado por la policía.

La propia imputada aseguró haber sufrido un violento ataque previo con un elemento cortopunzante al interior de la vivienda. Tras recibir curaciones de urgencia en un recinto médico particular, concurrió a dependencias policiales, donde terminó aprehendida.

El tribunal impuso la medida cautelar de prohibición mutua de acercamiento y contacto, decretando un plazo investigativo de 120 días. A requerimiento de la defensa, el juzgado instruyó remitir copias de la audiencia al Ministerio Público para abrir una indagatoria paralela por el presunto ataque con arma blanca.