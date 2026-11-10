Cruz de Froward y Club de Leones Cruz del Sur renuevan convenio por 10 años para apoyar la rehabilitación en Magallanes

Empresas Cruz de Froward y el Club de Leones Cruz del Sur oficializaron la extensión de su alianza de cooperación solidaria por un período de 10 años, acuerdo destinado a garantizar el financiamiento continuo de las atenciones que reciben cientos de usuarios en los centros de rehabilitación de la Región de Magallanes.

El mecanismo del convenio opera a través de Funeraria Proteger, recinto ubicado en Avenida Bulnes 92, en Punta Arenas. En estas dependencias, el 100% de los fondos recaudados mediante la solicitud de coronas de caridad se transfiere directamente a la obra benéfica de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

Esta modalidad permite canalizar donaciones de forma permanente durante los 365 días del año, convirtiendo los tributos funerarios en aportes tangibles para sostener los planes terapéuticos, insumos y traslados de personas en situación de discapacidad física o sensorial de las cuatro provincias australes.

La iniciativa renueva un vínculo histórico surgido desde las primeras cruzadas solidarias de la entidad leonina, fortaleciendo la sostenibilidad financiera del sistema de salud y asistencia integral que la corporación mantiene activo en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.