Autoridades constatan en terreno el avance de las obras de conectividad del CMT en la ruta Estancia Vicuña–Yendegaia

Hasta el sector de Yendegaia se trasladó la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, junto al alcalde de Timaukel, Luis Barría, su equipo municipal y un gabinete de seremis que incluyó a las carteras de Economía, Fomento y Turismo; Bienes Nacionales; Medio Ambiente; y Transportes y Telecomunicaciones.

El objetivo del despliegue en terreno fue inspeccionar el avance de las obras de la senda de penetración Estancia Vicuña–Yendegaia, proyecto estratégico ejecutado por el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) del Ejército de Chile.

Durante la visita, las autoridades sostuvieron reuniones de trabajo para abordar las oportunidades de desarrollo para la comuna de Timaukel en áreas clave como conectividad vial, desarrollo turístico, seguridad territorial, ganadería y fomento productivo.

Progreso de las obras y plazos

Actualmente, las labores se concentran a la altura del kilómetro 89,920 de la traza, con un despliegue operativo de cerca de 50 personas entre personal militar, profesionales civiles y soldados conscriptos dedicados a la habilitación de este tramo.

De acuerdo con las proyecciones del convenio vigente, la finalización de los trabajos para esta etapa de la ruta está programada para marzo de 2027.

La consolidación de esta vía terrestre representa un hito fundamental para la conectividad de la Provincia de Tierra del Fuego, abriendo nuevas rutas para el turismo de naturaleza, el comercio y la integración territorial de la Comuna de Timaukel con los rincones más australes del archipiélago.