Mantienen Alerta Roja preventiva en Punta Arenas y focalizan atención en los sectores de Ojo Bueno y San Juan

En el marco del seguimiento a la contingencia meteorológica en Punta Arenas, la Delegada Presidencial Regional confirmó que se mantiene activa la Alerta Roja preventiva en la comuna, enfocando los esfuerzos operativos y de despliegue de equipos de emergencia prioritariamente en los sectores de Ojo Bueno y San Juan, puntos que continúan con atención focalizada debido a riesgos latentes.

Las autoridades explicaron que se encuentran a la espera de una mejora en las condiciones meteorológicas y de visibilidad para concretar un sobrevuelo de inspección aérea en la cuenca, herramienta que permitirá dimensionar la situación en las zonas más altas.

En paralelo, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informaron que se mantienen los monitoreos técnicos en los puntos de mayor incidencia del entramado urbano y rural. Por su parte, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó los detalles sobre el cierre preventivo de la Reserva Forestal Magallanes para resguardar la seguridad de los visitantes ante la inestabilidad del terreno y los cauces.

Con los antecedentes que recaben las cuadrillas desplegadas en terreno y los datos aportados por la prospección aérea, las autoridades regionales convocarán a una nueva sesión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), fijada preliminarmente entre las 18:00 y las 19:00 horas, donde se evaluará la continuidad de las medidas.