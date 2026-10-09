Avanza creación de central de alimentos en Hospital de Puerto Williams

Una de las prioridades del Servicio de Salud Magallanes, es la central de alimentación del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams.

Este tema fue abordado en la última reunión telemática donde participaron el director del hospital Jaime Arteaga, el delegado de la Provincia Antártica, Rodolfo Moncada y el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras.

La iniciativa busca dotar al establecimiento de dependencias propias para la preparación y gestión de la alimentación, fortaleciendo su autonomía operativa.

Según el director Arteaga, el proyecto se encuentra en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en etapa de subsanación de observaciones, con la expectativa de obtener la Recomendación Satisfactoria (RS), requisito necesario para avanzar hacia la asignación de recursos y el posterior proceso de licitación.

“Esta central viene a fortalecer la autonomía operativa del establecimiento y a dar continuidad y respuesta oportuna tanto a los usuarios como al personal asistencial. Además, permitirá mejorar las condiciones de los funcionarios mediante la habilitación de un comedor e incorporar espacios administrativos que favorecerán la organización y eficiencia de los procesos internos”, manifestó el director.

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, destacó la importancia de continuar impulsando esta iniciativa, considerando las necesidades de infraestructura del principal recinto asistencial de Puerto Williams.

“Sabemos que la central de alimentación es un proyecto ampliamente demandado por los funcionarios del hospital y la comunidad, lo que resulta fundamental para fortalecer su funcionamiento”, sostuvo.