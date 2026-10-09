Comisión de Borde Costero de Magallanes aprueba proyectos clave para el desarrollo portuario y logístico de la región

ueron cuatro las solicitudes de concesión por las que la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) se pronunció favorablemente este viernes, en la segunda de sus sesiones.
Quien abrió la sesión en esta ocasión fue la empresa Abick, quien hizo una solicitud de concesión marítima menor en el sector playa, porción de agua y fondo de mar, en el sector de Puerto Riquelme. Allí instalarán una cañería conductora de peces, una cañería de retorno de agua de mar y un pontón bomba destinado al bombeo de peces.
El representante de la empresa expuso que, como característica de esta concesión, había un acuerdo firmado con los pescadores artesanales de la zona para que estos últimos hagan uso de la infraestructura por el tiempo que dure la concesión, que fue solicitada a nueve años.
En cuanto a la intervención, precisó el profesional de Abick, serían 17 camiones transitando diariamente, los que podrían mover 200 toneladas diarias en dirección a Puerto Montt, pasando por Argentina.
Hubo, eso sí, algunas materias pendientes, como reuniones con juntas de vecinos de la comuna, y el ingreso formal vía oficina de partes del acuerdo con los pescadores artesanales.
La segunda solicitud fue de Roco Inversiones, quienes pidieron la concesión marítima mayor sobre la playa y el fondo de mar de Bahía Inútil, en Porvenir, capital provincial de Tierra del Fuego. Allí instalarían y usarían una cañería de aducción de agua de mar, una cañería de retorno y dos plataformas para torres de retorno.
El ducto sería de 1.200 m2 y descargaría 2.400 lts/seg. Todo, para ser parte de la cadena para las nuevas energías: es decir, sería infraestructura habilitante.
La tercera concesión aprobada fue a la Empresa Portuaria Otway, quienes pidieron una concesión marítima mayor en el sector playa y fondo de mar en la comuna de Río Verde para el hidrógeno verde: el objetivo, señalaron, es amparar una rampa de servicio para el atraque de barcaza y/u otros artefactos navales destinados al embarque y desembarque de equipos, materiales y carga en general.
Una de las características de este proyecto es que sería una suerte de “infraestructura circular”, pues usarían los vestigios de lo que dejó la mina invierno.
La última concesión fue a la empresa Astillero y Varadero Puerto Bories, matriz de Turismo 21 de Mayo, la empresa familiar turística de la icónica familia Álvarez de Puerto Natales: se trata de una solicitud de uso sobre terreno de playa, fondo de mar y uso de mejora fiscal de Puerto Bories, en la capital provincial de Última Esperanza, para amparar la operación de un embarcadero y un puente de acceso al muelle; un muelle para naves mayores; dos rampas de varada; dos varaderos para embarcaciones y un embarcadero para apoyo a las varadas.