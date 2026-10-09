Comisión de Borde Costero de Magallanes aprueba proyectos clave para el desarrollo portuario y logístico de la región

De un total de seis propuestas evaluadas durante la jornada, la comisión aprobó cuatro proyectos estratégicos y dejó dos en estado de suspensión temporal a la espera de mayores antecedentes e informes técnicos por parte de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas.