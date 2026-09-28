Avanza influenza tipo A en Magallanes y Salud reitera importancia de vacunación

El seremi subrogante de salud, Eduardo Castillo, confirmó que Magallanes continúa siendo la región del país con la cobertura más baja de vacunación contra la influenza.

Sus dichos se realizaron en contexto de las actividades masivas de Fiestas Patrias que, en su mayoría, en la región son a puerta cerrada.

“Hemos tenido ciclos de altas respiratorias a nivel nacional y también hemos tenido una pequeña baja, pero son estas concentraciones masivas y en Magallanes además que son todas bajo techo, las que podrían aumentar. Entonces, evitar que las personas que se encuentren con síntomas no pongan en riesgo a los demás y las personas que puedan ser de los grupos más sensibles evitar exponerlos”, dijo Castillo.

La autoridad sanitaria agregó que el virus influenza tipo A ha ido aumentando en la región, virus que no se había manifestado en semanas epidemiológicas anteriores.

“Nosotros somos la región que tenemos la más tasa más baja de vacunación este año, estamos bajo la media y todavía quedan vacunas. El año pasado tuvimos un peak en octubre, entonces todavía hay tiempo para vacunarse para los que no lo hicieron y todavía hay tiempo para alcanzar a tener esta inmunidad necesaria si es que volvemos a tener los mismos ciclos del año pasado”, concluyó, Eduardo Castillo, seremi de Salud subrogante de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.