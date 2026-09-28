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Conductor de auto BMW resulta lesionado tras chocar contra dos vehículos en calle Hornillas

El accidente de tránsito se produjo en la intersección con Antonio Maichil, en el sector norte de Punta Arenas. Personal del SAMU acudió al lugar para atender al chofer involucrado.

Periodista Web
Periodista Web

Un violento accidente de tránsito se registró en horas de esta jornada en el sector norte de Punta Arenas, dejando como saldo a un conductor lesionado y daños de consideración en tres vehículos.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Hornillas con Antonio Maichil, frente a un conocido local comercial de la zona. En el lugar, el conductor de un automóvil marca BMW perdió el control de la máquina, colisionando en primera instancia contra un automóvil en marcha y posteriormente contra una camioneta que se encontraba estacionada en la vía pública.

Atención de emergencia

Producto del fuerte impacto, el conductor del vehículo particular resultó con diversas contusiones, requiriendo la presencia de personal de emergencia.

Hasta el sector acudió una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyos profesionales brindaron los primeros auxilios al lesionado en el sitio del suceso antes de prestar la atención correspondiente. En tanto, personal policial adoptó el procedimiento de rigor para determinar las causas del accidente e identificar las responsabilidades de la colisión.

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