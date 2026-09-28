Corrida aniversario del hospital de Natales congregó a más de 300 personas

Más de 300 personas se congregaron el domingo en el frontis del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales para realizar la primera actividad que inició la celebración conmemorativa al aniversario del establecimiento.

La jornada que tuvo como objetivo promover la actividad física y el encuentro con la comunidad, inició con un calentamiento al ritmo de zumba que motivó a los participantes a prepararse para iniciar la actividad deportiva.

Luego inició la corrida, que contempló dos distancias: una competitiva de 5 kilómetros con categorías femenina y masculina, y una familiar de 1 kilómetro, convocando a funcionarios, usuarios, familias y miembros de la comunidad, quienes además representaron a las alianzas amarilla y verde que participan de las actividades de aniversario del establecimiento.

El director del hospital, Ignacio Quiroz, manifestó su alegría por la participación alcanzada y destacó el sentido de este tipo de iniciativas. “Estamos muy contentos de ver la participación de las personas. Son actividades que propician la salud y también nos acercan a la comunidad”.

Por su parte, el enfermero David Fernández, integrante del comité organizador de las actividades de aniversario, destacó la gran convocatoria alcanzada en esta primera versión.

“Fueron más de 300 participantes, lo que es muy motivador para nosotros y esperamos repetirlo todos los años, fomentando así la salud a través del deporte”.