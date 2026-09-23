Balance post 18: Hospital Clínico reporta alza en atenciones respiratorias y de salud mental

La Unidad de Emergencia Hospitalaria del Hospital Clínico Magallanes, entregó un balance sobre las atenciones que realizó durante el fin de semana patrio y los días posteriores.

Desde el recinto médico señalaron que durante el periodo festivo se observó una disminución y una consulta más acotada en la Unidad de Emergencia con predominio en las atenciones traumatológicas, asociadas principalmente a acciones y lesiones propios de la época festiva.

“Posteriormente, los días siguientes a las celebraciones, hemos observado un cambio en el perfil de nuestros pacientes, con un aumento de las consultas por patologías respiratorias y situaciones relacionadas con salud mental. En menor proporción, se han presentado consultas por cuadros gastrointestinales”; informaron desde la unidad.

Los niños

En relación con los menores de edad, la unidad indicó que se ha observado un aumento marcado por las consultas gastrointestinales “especialmente diarreas y vómito”.

Desde el recinto médico enfatizaron la importancia del constante lavado de manos y la manipulación de alimentos sobre todo en menores de edad.

“Hacemos un llamado al autocuidado y a utilizar las redes de urgencia como SAR y SAPU ante urgencias menor complejidad”.