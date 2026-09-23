Dirigentes vecinales de salud exigen mesa intersectorial para concretar normalización de Cesfam Carlos Ibáñez

Representantes del Consejo de Desarrollo de Salud del Cesfam Carlos Ibáñez, sostuvieron una reunión con el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, para retomar las gestiones a la histórica demanda por la normalización del Cesfam Carlos Ibáñez, que lleva más de 20 años a la espera.

Los dirigentes, liderados por el presidente del Consejo de Desarrollo, Daniel Oyarzo, expresaron el sentir de los usuarios ante la demora en las obras de infraestructura.

Los voceros manifestaron su alegría por el éxito en los procesos de normalización de los Cesfam Thomas Fenton y 18 de Septiembre. Asimismo, expresaron su respaldo a la urgencia que requiere el Cesfam Sandra Vargas y empatizaron con el problema de hacinamiento que hoy enfrenta el Cesfam Mateo Bencur.

“Nosotros no buscamos competir con ellos, pero lo que le dijimos a la autoridad es que llevamos más de dos décadas con esta solicitud planteada por toda la comunidad”, señaló el presidente Oyarzo.

Mesa intersectorial de APS

La agrupación solicitó la conformación urgente de una mesa de trabajo intersectorial. El objetivo es reunir a todas las instituciones que tienen injerencia en la toma de decisiones y en la asignación de recursos públicos para la región.

“Solo si están todos los actores relevantes sentados en la mesa de infraestructura de Atención Primaria de Salud (APS) vamos a poder lograr nuestros objetivos”, recalcó Oyarzo.