Bombero natalino campeonó en desafío realizado en Concepción y representará a Chile

En una brillante jornada de esfuerzo, técnica y acondicionamiento físico, el bombero natalino Víctor Oyarzún Toro se consagró como el máximo ganador del Desafío Cuerpo de Bomberos de Concepción 2026. La competencia, celebrada este fin de semana en la explanada del Teatro Biobío, reunió a más de 500 voluntarios de todo Chile y delegaciones extranjeras en un circuito altamente exigente que simula las maniobras reales de una emergencia.

Oyarzún superó las duras pruebas individuales de fuerza, agilidad y resistencia, logrando el tiempo más rápido del certamen y posicionándose en el primer lugar del podio nacional. Este importante triunfo le otorga la clasificación directa como representante de Chile en la prestigiosa Copa de la Organización de Bomberos Americanos (OBA), donde medirá sus destrezas contra los mejores exponentes del continente.

Tras obtener el triunfo, el bombero magallánico destacó la constancia y preparación de largo aliento que requirió este logro: “Estuve entrenando todo el año, uno se hace el hábito para ir a esas competencias. Ya había ido a competir a Antofagasta con la misma modalidad de Concepción, y pasa a ser parte de la rutina, que uno entrena para esas competencias”, señaló emocionado.

El circuito evaluó a los competidores en cinco pruebas fundamentales: entrada forzada, ascenso de torre con carga, izamiento de material, despliegue de armadas de mangueras y rescate de una víctima de gran pesaje. En cada una, la precisión del voluntario austral marcó la diferencia frente a contendientes de alto nivel competitivo.

Este resultado ubica a Puerto Natales y a la Región de Magallanes en lo más alto del ámbito bomberil del país. La comunidad regional celebra con orgullo el desempeño de Víctor Oyarzún Toro, quien ahora enfoca su preparación de cara al desafío internacional de la OBA, llevando consigo el nombre de la Patagonia a las pistas extranjeras.