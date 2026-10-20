Investigación penal en la Antártica obtiene prestigioso reconocimiento nacional por su excelencia

La investigación liderada por la Fiscalía de Cabo de Hornos y Antártica Chilena obtuvo un destacado lugar al situarse entre las siete mejores causas a nivel nacional en el concurso “Reconocimiento a la excelencia en la persecución penal”, promovido por la Fiscalía Nacional. Este hito premia la obtención de la primera condena penal por hechos ocurridos en el territorio antártico chileno, demostrando que ni las barreras geográficas ni el aislamiento extremo son un obstáculo para la administración de justicia.

El equipo persecutor, encabezado por la fiscal jefa Wendoline Acuña, junto a Mónica Silva, Ricardo Torres, Isis Contreras y Walda Araya, contó con el respaldo especializado de la Unidad de Víctimas y Testigos, UDSEX y UCIEX. La causa involucró hechos de alta complejidad cometidos contra una científica francesa en la Isla Livingstone, donde la denuncia fue presentada tres o cuatro años después de los acontecimientos y con la víctima residiendo en el extranjero.

Respecto de este logro, el Fiscal Regional de Magallanes, Cristián Crisosto, destacó que “cuando hablamos de esta causa, hablamos de perseverancia y de confianza. La Fiscalía tenía todo en contra, era todo difícil; la denuncia se había hecho tres o cuatro años después, había que concurrir a un lugar apartado como la Isla Livingstone en el territorio antártico chileno y la víctima estaba en el extranjero. No obstante, la perseverancia y la confianza se plasmaron en esta investigación. Todo el trabajo fue coronado por una sentencia condenatoria que da reparación a la víctima y muestra que cuando la Fiscalía investiga y trabaja en equipo, hay resultados positivos”.