Brisa Austral brilló en Paraguay y prepara su gala en Teatro Municipal

Desde la inmensidad del territorio magallánico hasta los cálidos escenarios paraguayos, la Compañía Folclórica Brisa Austral cerró una brillante participación en el Encuentro Folclórico de Paraguay 2026.

Entre el 6 y el 11 de octubre, la embajada artística puntarenense llevó el alma, la fuerza y la memoria de nuestras tradiciones al corazón del continente.

La delegación magallánica estuvo compuesta por 22 bailarines y un dedicado equipo técnico. A través de un despliegue escénico cargado de mística y disciplina, el elenco magallánico compartió escenario con destacadas agrupaciones latinoamericanas, consolidando un intercambio cultural que reafirma al folclore como un lenguaje vivo e integrador entre los pueblos.

Sobre el balance, el director de la compañía, Óscar Carrión, destacó el valor humano y artístico de la travesía: “Esta gira representó un importante desafío para sus integrantes, quienes asumieron con gran entusiasmo la responsabilidad de representar a Chile a través de su trabajo escénico”, señalando además que “el arte y la cultura son herramientas fundamentales para unir territorios, acercar comunidades y fortalecer el sentido de pertenencia latinoamericano”.

Tras este hito internacional que enorgullece a la Región de Magallanes, la agrupación ya concentra sus energías en su gala anual programada para diciembre.