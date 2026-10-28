Punta Arenas: Prisión preventiva para pareja de colombianos tras asalto e incautación de éxtasis y marihuana

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la medida cautelar de prisión preventiva para dos ciudadanos extranjeros formalizados por tráfico ilícito de drogas, causa en la que además se imputó el delito de robo con violencia a uno de ellos.

La investigación se originó tras la denuncia de una mujer que fue agredida en la vía pública por un sujeto que le mordió una mano para sustraerle su teléfono móvil. Las diligencias encabezadas por personal especializado del OS-9 y el GOPE de Carabineros permitieron identificar el automóvil involucrado y allanar un domicilio en el sector sur de la ciudad.

En el inmueble, los efectivos policiales incautaron 205 pastillas de éxtasis (MDMA), más de 400 gramos de marihuana, un vehículo, balanzas digitales y $9.901.000 en dinero en efectivo.

Desde el Ministerio Público alertaron sobre el riesgo sanitario del cargamento sintético requisado, avaluado en más de $6 millones, mientras que el total de las sustancias decomisadas superó los $10 millones en el comercio ilícito.

El tribunal estableció un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.