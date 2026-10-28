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Punta Arenas: condenan a sujeto por abuso sexual contra su madre y microtráfico de drogas

El Juzgado de Garantía dictó veredicto condenatorio tras un procedimiento abreviado. La Fiscalía pide 540 días de presidio efectivo.

Fernando Cumare
Fernando Cumare

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dictó veredicto condenatorio en contra de un sujeto individualizado con las iniciales L.I.S.V., imputado por abuso sexual consumado en contexto de violencia intrafamiliar y microtráfico de drogas. Por orden judicial orientada a proteger a la víctima, su identidad se mantiene bajo reserva.

La resolución se adoptó mediante un procedimiento abreviado en el que el acusado aceptó los antecedentes de la investigación. Los hechos ocurrieron la noche del 22 de marzo de este año en un departamento del condominio San Ignacio 6, donde el individuo abordó y agredió sexualmente a su madre. Al momento de su captura, Carabineros incautó en su poder 6 gramos de marihuana y una balanza digital.

Durante la audiencia, el fiscal Fernando Dobson solicitó una pena de 540 días de presidio, además de la prohibición de acercamiento a la víctima por dos años y una multa por infracción a la Ley 20.000. El persecutor penal requirió que la sanción sea de cumplimiento efectivo tras descartar penas sustitutivas, debido a que el imputado registra condenas previas por porte de arma blanca, amenazas y desacato en contra de la misma víctima.

La audiencia de lectura de sentencia definitiva quedó fijada para este viernes 30 de octubre a las 12:30 horas.

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