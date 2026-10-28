Demandan por $400 millones al Servicio de Salud tras muerte de adolescente en Hospital de Natales

Los padres de Francisca Risco Bahamonde, de 16 años, interpusieron una demanda de indemnización de perjuicios por $400 millones contra el Servicio de Salud Magallanes ante el Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, acusando falta de servicio en la atención médica recibida en el Hospital de Puerto Natales.

La adolescente falleció durante la madrugada del 21 de marzo de 2023 por un taponamiento cardíaco derivado de una pericarditis. Menos de 48 horas antes, había consultado en el servicio de urgencia, desde donde fue dada de alta tras atribuirse sus síntomas a un cuadro respiratorio viral. Al agravarse su estado, debió reingresar de urgencia con un severo compromiso circulatorio.

La acción civil, liderada por los padres de la menor, Lorena Bahamonde y Miguel Ángel Risco, se sustenta en una auditoría interna del propio organismo de salud que calificó de “criticidad alta” la falta de un examen físico completo en la primera atención, además de cuestionar demoras en exámenes radiológicos y la ausencia de una derivación temprana a un recinto de mayor complejidad.

El abogado patrocinante, Juan José Srdanovic, confirmó que de forma paralela a esta demanda indemnizatoria existe una querella criminal en trámite por responsabilidades penales en el recinto hospitalario.

La causa queda ahora sujeta a la determinación de los tribunales civiles para establecer la existencia de faltas en el servicio público de salud y evaluar las compensaciones solicitadas.