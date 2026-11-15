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“Campereando por las Jornadas” reunió tradición y solidaridad en Punta Arenas para impulsar la meta de la rehabilitación regional

La sexta versión de este encuentro criollo congregó a familias magallánicas en el Club de Rodeo de la capital regional. La totalidad de lo recaudado en entradas, gastronomía y pruebas ecuestres irá en directo beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, a pocos días del sorteo de su tradicional rifa.

Christian Jiménez
Christian Jiménez

Bajo el característico viento austral y con una convocatoria marcada por el encuentro familiar, el Club de Rodeo de Punta Arenas fue escenario de la sexta edición de “Campereando por las Jornadas”. La iniciativa, consolidada ya en el calendario solidario de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, logró articular el rescate de las tradiciones criollas chileno-argentinas con un objetivo comunitario concreto: recaudar fondos directos para financiar el funcionamiento del Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur.

El evento —que culminó este domingo 15 de noviembre— nació hace seis años tras el periodo más crítico de la pandemia, al advertirse la necesidad de abrir un espacio que vinculara la identidad del campo patagónico con la obra rehabilitadora más emblemática de la zona austral.

Karina Barrientos, integrante de la organización de “Campereando por las Jornadas”, subrayó la positiva respuesta de la comunidad y el carácter íntegro del aporte generado en el recinto.

“Todo lo recaudado por concepto de entradas, paseos a caballo, inscripciones de tambores y venta de corderos va directamente en ayuda de las Jornadas, sumado al aporte monetario que realizan los puestos de comida, artesanía y antigüedades”, precisó la organizadora.

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