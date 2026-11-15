Hoy se define el título de la primera Copa Austral de hockey femenino en Punta Arenas

La emoción del deporte bajo techo tendrá su desenlace hoy en la capital magallánica. Desde las 10 horas comenzará la final de la primera edición del Torneo Copa Austral de hockey pista femenino, certamen binacional en categoría M30 que se desarrolla en las instalaciones del Gimnasio Barrio Sur de Punta Arenas.

La competencia, organizada por Lova Prod, congrega a cinco representativos de la Patagonia chileno-argentina: los elencos puntarenenses Old PAHC (Punta Arenas Hockey Club) y Old Lions, junto a los cuadros argentinos Hispano (Club Deportivo Hispano Americano de Río Gallegos), Boxing (Atlético Boxing Club de Río Gallegos) y URC (Ushuaia Rugby Club).

Definición y programación

Tras una intensa fase regular todos contra todos, el certamen reservó para la jornada de hoy sus instancias decisivas. Las semifinales cruzarán al 1° vs. 4° (10 horas) y al 2° vs. 3° (11 horas).

Posteriormente se disputará el encuentro por el tercer puesto (13 horas) y la gran final a las 14 horas, culminando la jornada con la ceremonia de premiación a las 15 horas.

Según establece el reglamento oficial del campeonato, en caso de igualdad en el tiempo reglamentario durante los cruces finales, los ganadores se definirán mediante lanzamientos shoot-outs.

Fixture Oficial

Domingo 15 de noviembre (Fase Final)

•1 hrs.: Semifinal 1 (1° vs. 4°)

•11 hrs.: Semifinal 2 (2° vs. 3°)

•13 hrs.: Definición 3er Lugar

•14 hrs.: Gran Final

•15 hrs.: Ceremonia de Premiación

Acceso para el público

Desde la organización reiteraron que las puertas del Gimnasio Barrio Sur estarán abiertas para toda la comunidad magallánica que desee presenciar las definiciones. La entrada general tiene un valor de $2.000 (cancelable en efectivo o mediante transferencia), y el recinto cuenta con un espacio comercial a cargo de Lova & Co con artículos deportivos especializados en hockey.