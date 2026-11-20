Cincuenta funcionarios de la Base Naval de Puerto Harris, en Isla Dawson, fueron capacitados para reconocer los síntomas y activar los protocolos de emergencia ante un accidente cerebrovascular (ACV).

La jornada formó parte de un nuevo despliegue de Gobierno en Terreno organizado por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y Antártica Chilena, logrando certificar al recinto naval bajo la estrategia sanitaria ACtiVados.

La instrucción estuvo a cargo del neurólogo del Hospital Clínico de Magallanes, doctor Javier Gaete, quien expuso en la sala de reuniones de la base sobre la fisiopatología del ACV y la urgencia de actuar bajo el principio clínico de que “tiempo es cerebro”.

En zonas aisladas como Isla Dawson, la identificación inmediata de los síntomas resulta determinante para activar la derivación rápida hacia Punta Arenas, reduciendo la mortalidad y las secuelas neurológicas permanentes.

Durante el encuentro se detallaron los tres signos de alerta más frecuentes: caída o asimetría en un lado del rostro, pérdida de fuerza o entumecimiento en un brazo y dificultad repentina para hablar o hacerse entender.

Ante la presencia de uno o más de estos síntomas, la indicación médica es contactar de inmediato al SAMU al 131 o trasladar al paciente al servicio de urgencia más cercano.

Asimismo, se enfatizó la prevención primaria mediante el control de factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes, estrés y depresión.

Al cierre de la actividad, la Base Naval recibió el certificado con el sello ACtiVados, respaldo otorgado por la Seremi de Salud, el Servicio de Salud y el Hospital Clínico de Magallanes.

La iniciativa continúa expandiendo su red comunitaria en la región y sumará en su próxima etapa a los voluntarios de la Cuarta Compañía de Bomberos de Punta Arenas, Bomba Croata.