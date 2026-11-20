Bajo el viento primaveral que barre la capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, las aulas del Liceo Juan Bautista Contardi cerraron sus puertas de manera anticipada este viernes 20 de noviembre. La determinación responde a la urgencia de intervenir la deteriorada infraestructura del recinto educativo, dando paso a un cierre adelantado del ciclo lectivo que busca proteger la integridad de la comunidad escolar y concretar una remodelación largamente postergada.

Lo que en cualquier calendario académico habría sido una jornada ordinaria de mediados de noviembre, se transformó en el epílogo de las clases presenciales. Entre silbatos, risas y despedidas en el patio, los estudiantes acogieron con alivio una resolución que pone freno al deterioro material del edificio antes de que las condiciones estructurales derivaran en una emergencia mayor.

Prevención y urgencia estructural

Para los alumnos, el estado crítico del inmueble —particularmente en su techumbre— hacía insostenible la continuidad de las actividades en sala. Bastián Cárcamo, estudiante de séptimo básico del establecimiento, respaldó el término anticipado apuntando directamente a la seguridad física del alumnado. “Está bien porque puede ser que de repente pase algún percance en el colegio, se vaya a caer el techo en horario de clases”, advirtió el joven, resumiendo una inquietud compartida en los pasillos del liceo.

En la misma sintonía, Valentina Padilla, alumna de séptimo básico C, valoró que finalmente se priorice la intervención del recinto por sobre la extensión del calendario. “Muy bacán salir antes, que arreglen mejor el liceo porque está muy mal, muy malo”, sostuvo. Por su parte, una estudiante de séptimo básico B coincidió en que el edificio “estaba todo roto”, proyectando que los trabajos de conservación demandarán “mucho tiempo” de ejecución.

Desde una mirada que conjuga la crítica al desgaste con el arraigo por su casa de estudios, Emilia Nieto, también estudiante de séptimo básico, celebró el inicio de las faenas. “Me parece excelente porque el colegio ya llevaba bastante tiempo sin remodelarlo y es un colegio hermoso”, enfatizó.

El trasfondo de las demandas y el rol del SLEP

Más allá del entusiasmo propio de unas vacaciones adelantadas, el cierre del año escolar en el Liceo Contardi condensa un proceso previo de organización y exigencia estudiantil frente a la institucionalidad educativa. Una de las alumnas entrevistadas durante la jornada relató que la medida llega tras años de espera y gestiones respaldadas por las familias.

“Al fin van a escucharnos y hacer lo que al fin tuvieron que hacer hace siete años”, señaló la estudiante, quien explicó que la comunidad debió movilizarse para obtener respuestas concretas. “Tuvimos que pedir a los apoderados que nos presten firmas para que al fin nos puedan responder”, detalló, apuntando la responsabilidad administrativa hacia el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes y mencionando además la ausencia de una directora titular, labor que actualmente recae en la subdirección del establecimiento.

Despedida entre convivencias

El último día en las dependencias del liceo tuvo el sello de las despedidas de fin de año, con cursos reunidos para compartir alimentos y cerrar el ciclo en comunidad. Camila Ramírez, alumna de séptimo básico A, calificó el cierre anticipado como “bastante importante” y destacó el ambiente vivido junto a sus compañeros. “Compartimos, estuvimos hablando, a decirnos adiós, pero bien”, relató sobre una jornada que definió como el inicio de un descanso necesario para disfrutar el verano austral.

La misma atmósfera fue resaltada por Emilia Nieto, quien afirmó que “todo este tiempo que pasé con mis compañeros fue lo mejor”, recordando que durante la mañana compartieron completos, pizzas y picoteos. En tanto, el estudiante Camilo Mancilla valoró positivamente el encuentro de cierre “porque la pasé bien con mis compañeros y comimos mucho”.

Con el retiro de los estudiantes hacia sus hogares, el Liceo Juan Bautista Contardi queda a disposición de las obras de mejoramiento. El desafío para la administración educativa en Magallanes será aprovechar estos meses de receso estival para ejecutar reparaciones profundas y duraderas, asegurando que el retorno a clases en marzo encuentre a la comunidad escolar en un espacio seguro, digno y a la altura de las exigencias climáticas de la Patagonia.