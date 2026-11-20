Personal de Carabineros detuvo a tres sujetos durante la tarde de este viernes en Punta Arenas, luego de un seguimiento a distancia que finalizó cuando el vehículo en el que escapaban chocó contra otro automóvil y la estructura de una vivienda particular.

El operativo comenzó mientras los funcionarios atendían una denuncia por violencia intrafamiliar en calle Eusebio Lillo y realizaban patrullajes preventivos por el sector. En ese recorrido, los efectivos divisaron un automóvil marca Suzuki cuyo conductor infringía reiteradamente las señaléticas de tránsito, motivo por el cual intentaron fiscalizarlo.

Al advertir la presencia policial, el chofer aceleró para evadir el control, dando origen a un seguimiento controlado por diversas calles. Durante la fuga, el móvil circulaba por calle José Victorino Lastarrias y, al intentar virar hacia calle Manuel de Salas, el conductor perdió el control del volante, impactando contra un vehículo marca Hyundai y el inmueble ubicado en esa arteria.

Lesionado, drogas y un arma blanca

Tras asegurar el perímetro y revisar el automóvil siniestrado, Carabineros verificó que viajaban tres ocupantes en su interior, uno de los cuales presentaba lesiones de diversa consideración. Los equipos policiales indagan si dichas heridas se produjeron a raíz del choque o si corresponden a una agresión física previa.

En la inspección posterior, los uniformados incautaron sustancias ilícitas al interior del vehículo y recuperaron un arma blanca que los ocupantes habían arrojado hacia la vía pública mientras escapaban de la patrulla. Además, los antecedentes preliminares indican que el conductor del Suzuki manejaba aparentemente bajo los efectos de las drogas.

Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención, mientras continúan los peritajes de rigor en el sitio del suceso.