La Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) inició una investigación sumaria luego de recibir una denuncia interna del Cesfam Dr. Juan Damianovic.

De acuerdo con antecedentes preliminare, dos profesionales del establecimiento habrían sido descubiertos sosteniendo relaciones íntimas al interior del centro de salud.

Según versiones aportadas por fuentes ligadas al caso, tras conocerse el episodio se habrían adoptado medidas diferenciadas respecto de los involucrados: el funcionario habría sido trasladado a cumplir funciones al Cesfam 18 de Septiembre, mientras que la profesional habría sido desvinculada de la institución.

Frente a estas versiones, el jefe del área de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, salió al paso para precisar el estado administrativo del procedimiento y descartar que se hayan ejecutado sanciones o movimientos de personal.

“Esta administración central recibió una denuncia por parte de una directora y lo que procede en este caso es realizar una investigación sumaria como proceso establecido”, señaló la autoridad.

En la misma línea, Fuentes enfatizó que el proceso recién comienza y desmintió las medidas que habrían trascendido: “Puedo informar que no se ha despedido a nadie ni se ha trasladado a nadie de ningún establecimiento”.

El episodio se suma a días particularmente complejos para la salud comunal en Punta Arenas, marcada recientemente por la muerte de una mujer joven en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) del sector sur.

Aquel caso abrió una intensa discusión pública que mantiene bajo las cuerdas tanto a las instituciones sanitarias como a trabajadores de la administración pública local.