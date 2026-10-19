Carabineros despliega intenso patrullaje preventivo en el circuito Base Torres

En el marco del inicio de la temporada estival en la Provincia de Última Esperanza, personal especializado de Carabineros desplegó un operativo preventivo e informativo en uno de los puntos turísticos más concurridos del país: el circuito Base Torres, ubicado en el Parque Nacional Torres del Paine.

La acción fue encabezada por el jefe de la 2ª Comisaría de Puerto Natales, mayor Ezequiel Rubio Leiva, en compañía de personal especializado de Montaña y Frontera, además de efectivos de distintos destacamentos de la zona. Durante la jornada, los uniformados recorrieron los senderos e interactuaron directamente con visitantes nacionales y extranjeros, comunicándose tanto en inglés como en español para entregar recomendaciones esenciales de autocuidado, seguridad en la montaña y prevención de incendios forestales.

El foco principal de la labor educativa estuvo orientado a concientizar sobre los graves riesgos y prohibiciones vigentes respecto al uso y encendido de fuentes de calor o fuego no autorizadas en el interior del área protegida.

Al respecto, el mayor Ezequiel Rubio Leiva destacó la relevancia de este despliegue en el terreno, indicando que “concurrimos al sector Base Torres del Parque Nacional Torres del Paine con personal especializado de Montaña y Frontera, como también de los distintos destacamentos. Desde muy temprano hemos iniciado una labor educativa, una campaña preventiva a todos los turistas nacionales como extranjeros, toda vez que estamos próximos a la temporada estival. La finalidad como Carabineros es darles a conocer la normativa vigente de nuestra Ley de Bosques y las restricciones que existen”.

Asimismo, la autoridad policial fue enfática en recordar las graves consecuencias legales a las que se exponen quienes infrinjan las normativas sobre el uso del fuego dentro del parque nacional: “Hoy en día, hacer uso ilícito del fuego, como también hacer uso de fuentes de calor en lugares que no se encuentran autorizados, es un delito. Está asociado a penas de multa como también a la expulsión del país. El llamado es a todos nuestros turistas, nacionales y extranjeros, que caminen por los senderos que se encuentran habilitados. Cualquier presencia de algún delito o hecho que no corresponda, por favor llamar de inmediato a Carabineros a través del 133 o al personal especializado de Conaf”, indicó el oficial.

Con estas acciones, Carabineros refuerza su compromiso con la protección del medio ambiente y la seguridad de los miles de turistas que visitan la Región de Magallanes durante esta temporada.