Obras de agua potable en Huertos Familiares alcanzan el 93 por ciento de avance

Con un 93% de avance, las obras de reposición y ampliación del Sistema de Agua Potable Rural de Huertos Familiares, en Puerto Natales, entraron en su etapa final, acercando una solución largamente esperada por cientos de familias que dependen de esta infraestructura para su abastecimiento diario.

La iniciativa representa una inversión superior a los $8.761 millones y contempla la modernización de las instalaciones destinadas a la producción y distribución de agua potable, con el propósito de mejorar la continuidad del servicio, aumentar la presión y garantizar mejores condiciones de suministro para los habitantes del sector.

Uno de los principales beneficios será la ampliación de la cobertura, que pasará de 479 a 585 conexiones domiciliarias, permitiendo atender a una población estimada de 2.340 personas.

El estado de ejecución de los trabajos fue constatado durante una visita inspectiva encabezada por el director nacional de Obras Hidráulicas, Arnaldo Recabarren, quien estuvo acompañado por el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, además de autoridades regionales y comunales.

La inspección permitió conocer el funcionamiento de las nuevas instalaciones y verificar los avances de un proyecto que busca responder tanto a las necesidades actuales de los residentes como al crecimiento habitacional experimentado por Huertos Familiares.

Aunque las obras todavía no concluyen completamente, parte de la comunidad comenzó a recibir agua desde la nueva planta hace aproximadamente diez días, iniciándose las conexiones por los sectores altos.

El presidente del Comité en Defensa del Agua Potable de Puerto Natales, Jaime Antecao, destacó que los primeros resultados ya son perceptibles para los usuarios. “Estamos recibiendo una planta nueva de producción de agua potable rural y, a diferencia de la antigua, esta nos va a mejorar mucho en continuidad, calidad y cantidad”, señaló el dirigente.

Antecao explicó que la puesta en funcionamiento del sistema ha permitido advertir cambios concretos en el abastecimiento domiciliario.

“Ya estamos conectándonos hace unos 10 días, empezando por los sectores altos, y ya se está notando la diferencia, una mayor presión y un agua más cristalina”, afirmó.

El representante vecinal también valoró la incorporación de tecnología a las instalaciones, que permitirá fortalecer la capacidad de producción y distribución del recurso. “Estamos recibiendo una planta mucho más tecnificada, que nos va a permitir aumentar en 115 usuarios nuevos, llegando a un total de 585 en el sector de Huertos Familiares”, agregó.