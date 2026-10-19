Brutal agresión mantiene grave a hombre de 41 años mientras se intensifica búsqueda de responsables

Con lesiones graves permanece internado en el Hospital Clínico de Magallanes un hombre de 41 años que fue víctima de una brutal agresión a plena luz del día en calle Condell, en Punta Arenas. De acuerdo con lo adelantado ayer por El Pingüino, lo que comenzó como una riña entre conocidos, aparentemente motivada por rencillas anteriores, terminó en una violenta golpiza en plena vía pública y un ataque con arma blanca que puso en riesgo su vida.

Los antecedentes preliminares indicaron que la víctima fue atacada con golpes de pies y puños, incluso cuando ya se encontraba tendida en el suelo. La violencia de la agresión le provocó lesiones en el cráneo y diversas partes del cuerpo, a las que se sumó posteriormente una puñalada en la pierna izquierda que desencadenó una abundante pérdida de sangre.

La gravedad de su condición no estaría relacionada únicamente con la herida cortopunzante, sino también con las múltiples lesiones sufridas durante la golpiza, especialmente aquellas que comprometen la cabeza.

Tras el ataque, el o los responsables huyeron del lugar, mientras la víctima permanecía herida en la vía pública. Personal de Carabineros acudió para prestar los primeros auxilios y solicitar la concurrencia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyos equipos estabilizaron al afectado antes de trasladarlo de emergencia al recinto hospitalario.

El hombre ingresó directamente a una unidad de atención crítica debido a la gravedad de sus lesiones y a la importante pérdida de sangre.

Mientras tanto, la policía mantiene una intensa búsqueda para establecer la identidad y ubicación de todos los involucrados en la agresión, sin que hasta ahora se haya informado de detenciones.

Los antecedentes del caso quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá esclarecer las circunstancias en que una discusión derivó en una agresión de extrema violencia y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Este nuevo episodio de violencia en las calles de Punta Arenas ha generado preocupación por la brutalidad del ataque, ocurrido en un sector residencial y a plena luz del día.