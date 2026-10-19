Alarma en Porvenir por intentos de estafa a través de falsos cobros municipales

La Municipalidad de Porvenir emitió una alerta oficial dirigida a toda la comunidad tras detectarse un incremento en los intentos de estafas telefónicas y el envío de mensajes de texto fraudulentos en la comuna. Frente a esta situación, las autoridades edilicias hicieron un enfático llamado a vecinos para extremar las medidas de precaución y no ceder ante engaños que buscan obtener recursos económicos o claves confidenciales.

Según precisó el municipio, delincuentes están empleando diversas modalidades de suplantación de identidad para contactar a las personas. Entre las estrategias más recurrentes se encuentran llamadas telefónicas y mensajes de texto (SMS) en los que se exige el pago de supuestas multas pendientes, la regularización de cobranzas o la gestión de trámites municipales urgentes.

Desde la administración municipal aclararon categóricamente que la institución no utiliza mecanismos telefónicos ni de mensajería para solicitar datos bancarios, claves personales o transferencias de dinero. Cualquier llamada que requiera la entrega de antecedentes financieros o antecedentes personales con el pretexto de procesar una solicitud o trámite ciudadano debe ser considerada sospechosa de inmediato.

Asimismo, se enfatizó que el municipio jamás envía enlaces ni enlaces externos mediante SMS para efectuar cobros. Las autoridades advirtieron sobre los graves riesgos que implica hacer clic en links de procedencia desconocida o interactuar con remitentes no verificados, ya que estos accesos suelen ser utilizados para capturar claves privadas o vulnerar dispositivos móviles.

Con el objetivo de evitar que las familias de Porvenir sean víctimas de estas redes delictivas, la Municipalidad aconsejó no proporcionar jamás información confidencial, desestimar de inmediato cualquier cobro informal y corroborar siempre la veracidad de la información acudiendo o contactando directamente a los canales oficiales de atención municipal.

Finalmente, la corporación edilicia reiteró su compromiso con el resguardo y la seguridad de los habitantes de la zona, remarcando que la información oportuna y el autocuidado resultan determinantes para frenar este tipo de ilícitos. “¡No entregues tus datos personales ni bancarios! Prevenir las estafas es responsabilidad de todos”, concluye el mensaje institucional con el que buscan resguardar a la comunidad local.