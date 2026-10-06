Ceramista Paola Romero y Proyecto Crea Corazones: “Todo lo recaudado va en apoyo a las Jornadas por la Rehabilitación”

El sábado finalizó el Proyecto Crea Corazones de la ceramista Paola Romero, que busca recaudar fondos para las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

El proyecto lo dirige Romero junto a usuarios del Centro de Rehabilitación de Punta Arenas, Son horas de paciencia, creación, trabajo y dedicación para que, finalmente, el “corazón solidario” sea ofrecido al público magallánico.

Los corazones ya están a la venta y tienen un valor de 60 mil pesos chilenos. Hasta el cierre de esta edición solo 30 se encontraban disponibles del centenar que se encuentra en venta.

“Esto (recolección del dinero) va enteramente en apoyo a las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. Son corazones de edición limitada, son hechos enteramente por los pacientes del Centro de Rehabilitación en forma de agradecimiento por las colaboraciones que nuestros vecinos realizan. Así que llamamos a todos los magallánicos a animarse a adquirir el corazoncito para que tengan un lindo recuerdo y apoyen a las Jornadas por la Rehabilitación”, concluyó la artista Paola Romero.

Los interesados pueden adquirir el producto a través del WhatsApp: +56965661482 o Instagram: @crea.corazones