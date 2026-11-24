Desde el extremo austral del país, el ingenio escolar vuelve a demostrar que la tecnología cobra su mayor sentido cuando responde a necesidades humanas concretas. En una recepción oficial realizada en la capital magallánica, el gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, distinguió a tres estudiantes de tercero medio del Liceo Polivalente Sara Braun que fueron seleccionados a nivel nacional con el galardón “Futuros Innovadores Senior”.

El reconocimiento corona un año de trabajo e investigación impulsado tras las capacitaciones de robótica organizadas por WRO Chile y la Fundación Volemos Alto. Si bien compromisos de agenda impidieron que la delegación viajara a Santiago para recibir el premio en persona, las medallas y certificados llegaron hasta Punta Arenas para ser celebrados junto a la comunidad educativa y las principales autoridades regionales.

Ingeniería escolar al servicio de la inclusión

El equipo creador está integrado por los estudiantes de tercero medio Benjamín Galindo, Rayi Bustamante y Pedro Pablo, quienes diseñaron el prototipo de un chaleco o arnés robótico pensado como apoyo para personas que atraviesan episodios de desregulación emocional, con especial foco en jóvenes de programas de integración escolar.

Según explicó Benjamín Galindo, estudiante de tercero medio humanista del Liceo Polivalente Sara Braun, el dispositivo opera mediante sensores biométricos que activan una respuesta física inmediata. “Lo detectamos a base de las pulsaciones cardíacas, ya que generalmente cuando una persona entra en una crisis de pánico se sube el ritmo cardíaco, haciendo que el chaleco empiece a funcionar con sus bombas de aire, con su sistema intermitente”, detalló el alumno.

Respaldo docente y proyección regional

El proceso formativo fue acompañado de cerca por Claudia Mansilla Pérez, educadora diferencial del Liceo Polivalente Sara Braun, quien valoró el compromiso de los jóvenes y el respaldo de sus familias detrás de un desarrollo que apunta a impactar en las áreas de salud y neurorrehabilitación. “Más que nada estoy realmente feliz por los chicos, por el reconocimiento que se le ha brindado, porque realmente ellos lo merecen. Es el mérito de ellos, el esfuerzo de ellos y se agradece esta instancia”, afirmó la docente.

En la misma línea, el director del Liceo Polivalente Sara Braun destacó la relevancia de que la educación pública magallánica lidere iniciativas con sello inclusivo. “Hoy día fue un día de mucho orgullo de parte de toda la comunidad, ya que tanto el gobernador como la comitiva de Gobernación nos recibió muy amablemente; don Jorge felicitó a nuestros estudiantes de robótica por su destacada participación en esta iniciativa nacional, donde pudieron presentar un proyecto muy acorde con la inclusión”, señaló la autoridad del establecimiento.

Durante el encuentro, el equipo educativo planteó además al gobernador Jorge Flies la proyección de contar con apoyo institucional para concretar el escalamiento del prototipo. De avanzar en esa ruta, el diseño nacido en las aulas de Punta Arenas podrá dar el salto desde la experimentación escolar hacia una herramienta tangible de acompañamiento terapéutico y bienestar para la comunidad magallánica.