En la recta final del calendario lectivo de 2026, cuando los establecimientos australes preparan licenciaturas, graduaciones y cierres artísticos, la educación pública de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena volvió a tensionarse este martes 24 de noviembre. Con movilizaciones callejeras en la capital regional y dos liceos en “paro de lápices caídos” en Puerto Natales, el magisterio y los trabajadores del sector salieron a rechazar los eventuales recortes presupuestarios que hoy se definen en el Congreso Nacional y que amenazan con reconfigurar las plantas escolares para el próximo año.

Desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, la autoridad buscó contener la inquietud de las comunidades educativas apelando a la continuidad de las clases y marcando una distinción técnica frente a las denuncias sindicales. Rodrigo Sepúlveda, director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, sostuvo que el organismo no impulsa una poda financiera, sino una adecuación administrativa sujeta a la tramitación legislativa en curso.

“Nosotros no estamos realizando recorte, estamos haciendo un ajuste”, enfatizó Sepúlveda, quien precisó que la definición definitiva de los recursos se encuentra actualmente en comisión mixta en el Parlamento. Bajo esa premisa, el directivo llamó a los gremios del profesorado a la responsabilidad para no alterar el cierre del año escolar en las provincias de Magallanes y Última Esperanza: “Un llamado a paralización viene no solamente a afectar a todas las niñas, niños y adolescentes de los establecimientos educacionales, sino también a las comunidades”.

El fantasma de las contratas y el plazo del 15 de diciembre

Uno de los puntos más sensibles del debate radica en la estabilidad laboral de docentes, educadoras de párvulos de jardines Vía Transferencia de Fondos (VTF) y asistentes de la educación. Consultado sobre eventuales desvinculaciones, Sepúlveda reconoció que al término del período escolar operará el mecanismo habitual de revisión contractual.

“La palabra es básicamente no se les renueva a las contratas; eso se ha hecho históricamente en Magallanes, cuando estaba la Cormunat, cuando estaba la Cormupa”, explicó el director subrogante, aludiendo a las antiguas corporaciones municipales de Puerto Natales y Punta Arenas. No obstante, garantizó que la medida no dejará cursos descubiertos en marzo: “Cada niño debe contar en su sala con un docente. Donde falta un profesor, tenemos que volver a tomar profesor. No van a quedar espacios vacíos”.

Según detalló la autoridad del SLEP, el servicio ya concluyó las reuniones bilaterales con los jardines VTF y establecimientos escolares, y sostuvo un encuentro con los directores para calendarizar mesas privadas con los docentes y revisar la carga horaria. El objetivo institucional es tener zanjada la dotación para el año escolar 2027 antes del 15 de diciembre, en estricto cumplimiento de la glosa presupuestaria. Respecto a los dos liceos movilizados en Puerto Natales y los centros de alumnos que se han plegado a las protestas, Sepúlveda indicó que equipos del servicio mantienen diálogo directo tanto en la capital de Última Esperanza como con las dirigencias estudiantiles.

La alerta de los funcionarios: “Cualquier recorte afecta a los estudiantes”

En la vereda opuesta de la jornada, las banderas de movilización se desplegaron en el centro de Punta Arenas. Ricardo Oyarzo, presidente de la Asociación de Funcionarios del SLEP Magallanes, confirmó la adhesión de su gremio a la convocatoria levantada por el profesorado y las comunidades educativas frente a la incertidumbre laboral.

“Tenemos la convicción de que cualquier recorte en materia de educación finalmente afecta al servicio educativo y al servicio que se les entrega a los alumnos del sistema público de enseñanza”, advirtió Oyarzo, subrayando la preocupación por los antecedentes planteados desde el Colegio de Profesores respecto de eventuales reducciones de horas pedagógicas, salidas de profesionales y asistentes de la educación, e incluso posibles fusiones de cursos.

El dirigente gremial puso además el foco en el reloj legal que corre para el sostenedor público. Recordó que, si bien el trabajo de dotación se está levantando junto a los equipos directivos de cada escuela y liceo, cualquier resolución que implique el término de funciones debe comunicarse dentro de los próximos días: “Debiesen comunicarse antes de que termine el mes de noviembre porque hay que respetar la legalidad, y eso es que un mes antes se notificarían estos despidos si existiesen”.

Con la discusión presupuestaria entrando en su fase decisiva en Valparaíso y los equipos directivos revisando curso por curso la carga horaria en cada comuna austral, el sistema público magallánico enfrenta dos semanas críticas. Entre el cierre de noviembre —frontera legal para las notificaciones contractuales— y el 15 de diciembre —plazo fijado por el SLEP para presentar el mapa definitivo de su planta 2027—, se jugará el equilibrio entre la estrechez fiscal y la estabilidad de las aulas en el extremo sur.