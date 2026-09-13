Cerca de un centenar de personas asistió a al cierre de la campaña anual de Agaci

Pasadas las 19 horas de ayer en el Teatro Municipal José Bohr inició el evento de cierre de la campaña benéfica anual de recaudación de recursos de la Agrupación Amigos de los Ciegos (Agaci) para solventar los diversos gastos de la organización como es el arriendo de la sede principal ubicada en Avenida España con Angamos, además de talleres y cursos, entre otros.

La actividad giró entorno a la música en vivo con las presentaciones de destacados exponentes regionales como Siete Julio, Leo Rivera, Freddy Nikolai, Alejandro Montiel, Any Salazar, Amanda Kurt, Charlie Parra, Carol Ventura, Charro Jose Neun, Argentino Banda y Harit, el Gitano de la Patagonia.

Si bien el evento tuvo acceso liberado, sugirió un aporte económico voluntario en el acceso al recinto cultural que se sumará a lo recaudado el pasado martes con la colecta tradicional de Agaci.

De todas maneras, la agrupación recibe aportes durante todo el año en su cuenta corriente del Banco Estado: 91900131637. RUT: 72.515.100-4. A nombre de: Agrupación Amigos de los Ciegos.