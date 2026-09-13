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Más de 300 personas participan en la primera Corrida Nocturna Familiar de Cabo de Hornos

El evento deportivo, organizado de manera conjunta por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, la Seremi del Deporte y el IND, superó las expectativas en Puerto Williams con trazados de 2,5 y 5 kilómetros enmarcados en el programa Mover Chile 2030.

Periodista Web
Periodista Web

Con una masiva asistencia que superó los 300 participantes, la ciudad de Puerto Williams albergó la primera Corrida Nocturna Familiar de Cabo de Hornos, una iniciativa orientada a promover la actividad física y el encuentro comunitario en el extremo austral del país.

El evento, impulsado en el marco del programa Mover Chile 2030 por la Delegación Presidencial Provincial, la Seremi del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes (IND), sobrepasó los 300 kits iniciales preparados por la organización. La jornada incluyó recorridos de 2,5 y 5 kilómetros, sesiones de zumba y sorteos de equipamiento deportivo entre las familias asistentes, así como la participación de deportistas locales y visitantes internacionales.

Tanto el delegado provincial, Rodolfo Moncada, como el seremi del Deporte, Jacques Roux, destacaron el valor de descentralizar la práctica deportiva e impulsar eventos al aire libre adaptados a las exigentes condiciones meteorológicas de la zona austral. El operativo contó además con el despliegue logístico y de seguridad de Carabineros, la Armada, el Hospital Cristina Calderón, Bomberos y la Municipalidad de Cabo de Hornos, abriendo la puerta a futuras ediciones en la Provincia Antártica.

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