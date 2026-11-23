El Cesfam Dr. Juan Lozic, junto con el respaldo de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales (Cormunat), gestiona la adquisición de una cámara retinal para ejecutar exámenes de fondo de ojo de manera autónoma en la comuna. El equipamiento, sumado a la capacitación de los equipos clínicos y al soporte de Hospital Digital, estará enfocado en vigilar la salud ocular de pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2.

La medida busca dar estabilidad a la atención oftalmológica primaria y evitar la acumulación de listas de espera entre rondas médicas.

“Esta iniciativa representa un paso importante para fortalecer la capacidad resolutiva del establecimiento, disminuir la dependencia de operativos externos y favorecer una atención más oportuna y continua para los usuarios y usuarios de Puerto Natales”, puntualizó referente GES de la Unidad de Gestión Clínica, Oferta y Demanda del Servicio de Salud Magallanes, Milisette Neira.