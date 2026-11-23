El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la prisión preventiva para Guillermo Emiliano Soliz Valderas, de 34 años, tras ser formalizado este lunes por el delito de robo con violencia. El tribunal acogió la petición de la Fiscalía al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima.

El asalto ocurrió cerca de las 14:00 horas de este domingo 22 de noviembre en la intersección de calles Ignacio Carrera Pinto con Chiloé. En ese lugar, un grupo de cinco sujetos abordó y golpeó con pies y puños a un transeúnte para sustraerle su teléfono celular, avaluado en 400 mil pesos.

La agresión fue grabada por testigos y viralizada en redes sociales. Tras la llegada de una patrulla de Seguridad Municipal, los atacantes huyeron, pero inspectores lograron capturar a Soliz Valderas a pocos metros con el teléfono en su poder, entregándolo luego a Carabineros de la Subcomisaría Río Seco.

Durante la audiencia, el tribunal desestimó la versión del imputado sobre supuestas rencillas previas y ponderó que quebrantó una pena de cuatro años de libertad vigilada intensiva que cumplía desde febrero de 2025 por robo en lugar habitado. Se fijó un plazo de 60 días para la investigación, mientras la policía busca a los otros cuatro involucrados.