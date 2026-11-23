A tres años y un día de cárcel efectiva y al pago de una multa de $100 mil fue condenado Jorge Ulises Millán Subiabre en Punta Arenas, tras ser declarado autor del delito consumado de receptación de vehículo motorizado.

La sentencia fue comunicada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas en una audiencia telemática a la que el condenado no pudo conectarse por problemas técnicos, por lo que será notificado mediante su defensa. El fallo establece que la pena corporal será de cumplimiento efectivo, descontándose únicamente un día que pasó privado de libertad por esta causa.

Además de la reclusión y la multa, el tribunal impuso al sentenciado el pago de las costas del juicio y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena.

Los hechos acreditados ocurrieron en febrero de 2021, cuando el condenado trasladó mediante una grúa un automóvil Mercedes-Benz blanco que estaba estacionado con autorización en el Hospital Clínico de Magallanes. Días después, Carabineros halló el vehículo en su domicilio del sector Barranco Amarillo con las chapas forzadas y sin su sistema de encendido