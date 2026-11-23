Dos personas resultaron lesionadas tras una colisión protagonizada por un automóvil Peugeot y un camión utilitario en el sector del Barrio 18, en Punta Arenas.

El accidente se registró en la esquina de las calles Martínez de Aldunate con Martínez de Rozas, lugar hasta donde concurrieron equipos de emergencia para asistir a los involucrados.

En el procedimiento trabajó personal de rescate del Cuerpo de Bomberos, funcionarios del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) —quienes brindaron las primeras atenciones a los heridos— y efectivos de Carabineros, encargados de adoptar el procedimiento policial de rigor y regular el tránsito en la intersección.