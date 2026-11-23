Un operativo de emergencia desplegado durante la tarde de este domingo permitió rescatar a una persona que sufrió una fractura expuesta al interior de una zona boscosa en Punta Arenas, específicamente en el sector de prolongación de avenida Ignacio Carrera Pinto, en las inmediaciones de la bocatoma de Aguas Magallanes.

La alerta se activó luego de que un acompañante del afectado diera aviso a los equipos de respuesta tras una caída accidental ocurrida mientras ambos se encontraban en el parque, lesión que dejó al herido imposibilitado de desplazarse por sus propios medios.

Debido a las dificultades de acceso del terreno, personal de la 1.ª Comisaría de Carabineros, efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y equipos médicos del SAMU coordinaron las labores de búsqueda, asistencia y extracción.

Tras recibir las primeras atenciones y ser estabilizado en el lugar, el paciente fue evacuado hasta una ambulancia y derivado de urgencia al Hospital Clínico de Magallanes, donde quedó bajo evaluación médica especializada.