ChileCuentos lleva la tradición oral a las aulas: narradores internacionales comparten mitos e historias con estudiantes de enseñanza media

Frente al avance de las pantallas digitales y el aislamiento cotidiano, la palabra hablada volvió a tomarse las salas de clases. En el marco del proyecto formativo y cultural «ChileCuentos», una delegación de narradores orales procedentes de España, Colombia y Argentina protagonizó una jornada de narración, talleres y mediación lectora dirigida a jóvenes de enseñanza media.

La palabra frente al aislamiento digital

Uno de los momentos centrales del encuentro estuvo a cargo del narrador español invitado, quien remarcó el rol insustituible de la voz humana en tiempos de hiperconectividad:

«Hay que habilitar ahora espacios de palabra dicha, y ahora quizás más que nunca. No solamente es que estén los celulares y las pantallas, sino todo lo que está ocurriendo con la IA y con una muchedumbre mayor de solitarios. El cuento lo que busca es que estemos juntos, que nos miremos, que nos hablemos, que nos riamos juntos, que soñemos, pensemos e imaginemos juntos. Que eso suceda en un centro educativo es maravilloso».

Desde la coordinación del proyecto, el seremi de Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo enfatizó el propósito de llevar estas experiencias directamente al sistema escolar de forma gratuita:

«ChileCuentos es un espacio que ofrece talleres gratuitos, comunicación y seminarios para que retomemos lo que significa contar cuentos e historias. Este año estamos en el año de los mitos; es muy importante que se conozca y se profundice el concepto de mito como la génesis de grandes historias, tanto leyendas como cuentos de la vida cotidiana que nos identifican y nos hacen darnos cuenta de lo humano que somos en el día a día. Hoy vimos a los niños y a los jóvenes compartir, reírse e interactuar; las personas que vienen de España, Colombia y Argentina son profesionales y se nota».

Recepción en la comunidad estudiantil

Los alumnos valoraron el quiebre de la rutina lectiva y el despliegue cultural de las presentaciones:

Daniela Burgos: Destacó el puente histórico y geográfico del relato: «Me pareció bastante interesante porque vino desde muy lejos, de España, a contarnos a nosotros su experiencia y la cultura de su pueblo de Guadalajara. Habló de cosas de 1890 o 1920 que uno quizás no sabe, y ahora vamos aprendiendo sobre sus lenguajes y la cultura que tenían en aquellos tiempos» .

Krisna Garrosa (estudiante de 3.° Medio A): Subrayó la agilidad y el humor de la sesión: «Fue una actividad bastante entretenida, informativa y muy emocionante. Me llamó mucho la atención su acento español y me dio mucha risa los comentarios y chistes que tiraba»

La programación de «ChileCuentos» continuará desplegando actividades formativas y relatos en distintos espacios educativos, promoviendo el rescate del relato oral como herramienta formativa y de cohesión social.