SLEP Magallanes ratifica pago a asistentes de la educación tras dictamen de Contraloría y afina nóminas junto a municipios

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes confirmó que se cancelarán los montos adeudados a los asistentes de la educación traspasados desde las corporaciones municipales de Punta Arenas y Puerto Natales, en estricto cumplimiento con el dictamen e interpretaciones emitidas por la Contraloría General de la República.

El pronunciamiento se dio a conocer luego de una jornada de reuniones de trabajo encabezada por el director subrogante del SLEP Magallanes, Carlos Rodrigo Sepúlveda Tagle, junto a los alcaldes de ambas comunas, sus respectivos equipos técnicos y los dirigentes de los asistentes de la educación.

Apego al dictamen y gestión presupuestaria

Durante el punto de prensa, la autoridad educacional recalcó que la institución ya se encuentra ejecutando el trabajo administrativo para materializar lo dispuesto por el organismo de control:

“Efectivamente sí se les va a tener que cancelar de acuerdo a las directrices que la Contraloría nos hizo llegar. Nosotros estamos con un equipo técnico trabajando para, de mejor manera en la parte administrativa que nos corresponde como Servicio Local de Educación, dar respuesta pronta a sus demandas”.

Respecto al origen de los fondos, la autoridad precisó que estos montos no provienen del presupuesto regular del servicio local, por lo que se articulan gestiones directas con el nivel central:

Financiamiento fiscal: La Dirección de Educación Pública (DEP) se integró a las mesas de trabajo para canalizar los recursos correspondientes mediante la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Rol de los municipios: Tanto la Municipalidad de Punta Arenas como la de Puerto Natales colaboran en la verificación y validación de las listas de funcionarios que pertenecían al sistema municipal y fueron traspasados al nuevo sostenedor.

Depuración de listas y plazos de pago

Consultado sobre un calendario definitivo de desembolsos, el personero fue enfático en señalar que aún no existen fechas cerradas, dado que un equipo multidisciplinario del SLEP se encuentra cotejando minuciosamente los antecedentes para evitar inconsistencias legales.

“Aquí lo que no puede pasar es que a una persona que le corresponde que se le cancele, no se le cancele; y también al revés, que pudiéramos cometer algún error. Por eso esta mesa va a seguir trabajando (…) Fechas no tenemos, ellos lo saben y lo hemos conversado”.

Asimismo, se adelantó que las nóminas definitivas serán compartidas con los municipios y los representantes de los trabajadores respetando la reserva de datos establecida por ley, manteniendo canales de diálogo abiertos y permanentes para brindar certeza a las comunidades educativas de la región.