Ciencia desde el fin del mundo: La paleontología de Magallanes tiende puentes académicos con Alemania

Más de 13.000 kilómetros separan a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena de Alemania, pero esa distancia geográfica se reduce a cero cuando se trata de desentrañar los secretos del pasado del planeta. El trabajo de la paleontóloga chilena Dra. Judith Pardo continúa consolidando a la Patagonia como un epicentro global para el estudio de la vida prehistórica, fortaleciendo una alianza científica con instituciones alemanas que ya suma más de una década.

En el marco de su reciente visita a Europa, la investigadora —académica de la Universidad de Magallanes (UMAG) e investigadora asociada del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC)— dictó una charla magistral ante la comunidad de la Universidad de Heidelberg. Durante el encuentro, compartió los hitos de más de 20 años de investigación continua en el yacimiento paleontológico del glaciar Tyndall, ubicado en la Provincia de Última Esperanza.

La estadía de investigación de la Dra. Pardo en el Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart, financiada a través del proyecto FONDECYT de Iniciación (N° 11240506), se enmarca en un convenio de colaboración vigente entre el museo alemán, la UMAG y el CHIC.

Internacionalización con impacto real

Para la Dra. Judith Pardo, la cooperación internacional abarca un propósito mucho más profundo que el intercambio académico casual.

“La internacionalización de una investigación no es solamente ir al extranjero a dar una charla, sino que consiste en establecer relaciones científicas duraderas, compartir metodologías e infraestructura, formar a estudiantes y jóvenes investigadores, crear proyectos conjuntos y publicar resultados”, destacó la académica.

Además, enfatizó la trascendencia de que las preguntas científicas formuladas desde el extremo sur participen activamente en las discusiones globales: “Implica que los materiales y las preguntas que se desarrollan aquí desde Magallanes participen del debate internacional sobre evolución, paleoclima, geobiodiversidad y cambios climáticos”.

Un tesoro único a nivel mundial: El valor del registro fósil magallánico

Desde la comunidad científica en Alemania coinciden en que la Patagonia chilena alberga un patrimonio paleontológico excepcional. El glaciar Tyndall destaca por su abundante y extraordinariamente bien conservado registro fósil de ictiosaurios —reptiles marinos que dominaron los mares en la era de los dinosaurios—, los cuales están ayudando a resolver enigmas clave sobre la evolución global de estos animales.

Entre los hallazgos más célebres de la zona destaca “Fiona”, el primer ictiosaurio excavado completo en Chile y, hasta la fecha, la única hembra preñada registrada en todo el planeta con una antigüedad de 131 millones de años.

Claves del yacimiento paleontológico de Magallanes

Glaciar Tyndall: Sitio paleontológico de nivel mundial con más de dos décadas de prospección continua.

El hito de “Fiona”: Fósil único de una hembra de ictiosaurio gestante del Cretácico temprano.

Potencial inexplorado: Dada la geografía remota y de difícil acceso de la región, existen vastas zonas que jamás han sido prospectadas, abriendo la puerta a futuros descubrimientos de especies desconocidas para la ciencia.

Modelo de retorno: La Dra. Pardo realizó sus estudios de doctorado y postdoctorado en Alemania y retornó a radicar su línea de investigación en Magallanes, impulsando el desarrollo científico descentralizado.

Fomentando el desarrollo científico desde el territorio

El recorrido académico de la Dra. Pardo refleja un ciclo virtuoso: la adquisición de capacidades avanzadas en el extranjero, la consolidación de alianzas estratégicas internacionales y la posterior instalación definitiva en la Región de Magallanes para liderar la investigación directamente desde el territorio.

Esta colaboración bilateral no solo posiciona el conocimiento generado en Chile en las vitrinas más exigentes del mundo, sino que asegura infraestructura y entrenamiento especializado para las futuras generaciones de científicos magallánicos.