Clubes de adulto mayor protagonizan masivo desfile anual en el corazón de Punta Arenas

El viento característico de la capital regional no fue impedimento para que, durante la mañana de este domingo 25 de octubre, el centro neurálgico de Punta Arenas se tiñera de colores, estandartes y un profundo sentido de pertenencia. Cientos de personas mayores, agrupadas en diversas organizaciones sociales, desfilaron frente a la Plaza Benjamín Muñoz Gamero, consolidando una de las tradiciones cívicas más emotivas de la comuna y demostrando que la vitalidad comunitaria desafía cualquier inclemencia en la Patagonia austral.
La jornada tuvo un sabor a revancha y alta expectación, luego de que el evento anterior debiera ser suspendido. Liliana Herrera, presidenta del Club de Adulto Mayor Villa Las Nieves, destacó el nivel de preparación de sus 29 socios, quienes marcharon luciendo coloridas boinas tejidas con los emblemas de la bandera de Magallanes. “Estábamos ansiosos desde la vez pasada que se suspendió”, afirmó la dirigenta. “Igual estábamos preparados y aquí estamos (…) somos un club que realmente estamos casi en todas las actividades”, puntualizó Herrera, detallando una intensa agenda que incluye tres sesiones semanales de gimnasia, talleres de canto y costura, además de reuniones generales cada viernes.
Nuevas agrupaciones
El paso marcial también evidenció el impacto de la red de atención de salud en la consolidación del tejido barrial. Para el Club de Adulto Mayor CECOSF Fortaleciendo Vidas, esta edición marcó su esperado debut cívico. Celia González, representante de la agrupación, expresó la relevancia de este hito para una entidad que lleva recién dos años de conformación.
“Para nosotros fue muy importante y fue impresionante pasar con nuestras socias; estamos muy ilusionadas con haber hecho este primer desfile que tenemos, porque somos una institución nueva”, explicó González. La organización convoca actualmente a unas 22 socias activas, quienes participan de manera permanente en actividades físicas, artísticas y de promoción integral de la salud.