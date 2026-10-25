Clubes de adulto mayor protagonizan masivo desfile anual en el corazón de Punta Arenas

Tras la suspensión de jornadas previas, decenas de agrupaciones sociales marcharon frente a la Plaza Benjamín Muñoz Gamero. El evento visibilizó el vigor del tejido comunitario, el envejecimiento activo y el entusiasmo inquebrantable de las organizaciones del extremo sur.