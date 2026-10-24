Identifican cuerpo de pescador y prosigue la búsqueda del segundo desaparecido

Peritos del Laboratorio de Criminalística Regional y detectives de la Brigada de Homicidios Punta Arenas lograron la identificación científica del cuerpo hallado el miércoles en las cercanías de la Isla Moat, en la zona de Angostura Inglesa.

La labor pericial confirmó que los restos corresponden a Franco Labra Gómez, uno de los dos tripulantes que viajaban a bordo de la lancha a motor Sea King II, embarcación con la cual se perdió todo contacto en horas de la tarde del pasado domingo 18 de octubre en las inmediaciones de Puerto Edén.

El equipo especializado de la Policía de Investigaciones se trasladó hasta la localidad de Puerto Natales para ejecutar las diligencias científico-técnicas sobre el cadáver, el cual ingresó en primera instancia en calidad de N.N.

Tras el examen médico criminalista y el peritaje dactiloscópico, las autoridades confirmaron la identidad del malogrado marinero residente en Punta Arenas. Respecto de los resultados de los análisis de laboratorio, el subprefecto Roberto González, jefe de la Brigada de Homicidios Punta Arenas, detalló los peritajes preliminares realizados sobre la víctima.

“El día de hoy, detectives de la Brigada de Homicidios Punta Arenas, junto a la médico criminalista, además de peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, se trasladaron hasta la localidad de Puerto Natales a fin de efectuar el examen externo médico criminalista a un cuerpo de sexo masculino en calidad de N.N., el cual había sido encontrado el día de ayer por personal de la Capitanía de Puerto de esta localidad en el sector de Angostura Inglesa, cercano a Puerto Edén”, indicó el oficial.

Agrega que “al examen externo médico criminalista se pudo establecer que no presenta lesiones atribuibles a la participación de terceras personas y la causa podría estar relacionada a una asfixia por sumersión. Cabe señalar que conforme a peritaje huellográfico realizado se pudo establecer científicamente su identidad y correspondería a uno de los tripulantes de la lancha pesquera Sea King II, la cual se perdió contacto el día domingo pasado en dicha localidad”, precisó el oficial policial.

Mientras los restos de la víctima fueron trasladados hacia la capital regional para las ceremonias de rigor, diversas instituciones magallánicas expresaron sus condolencias a la familia, sumándose entre ellas su ex establecimiento educacional, el Insuco de Punta Arenas. En paralelo, la Capitanía de Puerto de Puerto Edén mantiene desplegado un operativo de Búsqueda y Salvamento Marítimo en Angostura Inglesa con el apoyo de las unidades Casma, Punta Arenas, Puerto Natales, LSR Kawesqar, un helicóptero del Grupo Aeronaval Sur y la valiosa colaboración de pescadores artesanales de la zona, concentrando ahora todos los esfuerzos en dar con el paradero del segundo marinero desaparecido.