Salud Magallanes y Mutual de Seguridad impulsan campaña de salud mental

Con un despliegue progresivo en toda la Red Asistencial, el Servicio de Salud Magallanes y la Mutual de Seguridad presentaron la campaña “Hablemos a Tiempo”, una iniciativa de educación emocional orientada a fortalecer el bienestar, la seguridad y la calidad de vida de los funcionarios de la salud regional, atendiendo al desgaste propio de sus labores.

La estrategia apunta a transformar el enfoque institucional hacia la detección precoz y el apoyo oportuno. Al respecto, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, enfatizó que el propósito central es “instalar la conversación sobre el bienestar emocional como parte de la cultura institucional, favoreciendo espacios de escucha activa y el acceso a mecanismos de apoyo cuando las personas lo requieran”.

El plan contempla cinco ejes de acción: educación emocional, primeros auxilios psicológicos, detección temprana, redes institucionales y cuidado mutuo.

Según detalló la jefa (s) del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Daniela Núñez, “la propuesta busca avanzar desde la sensibilización hacia herramientas concretas para los equipos, mediante acciones comunicacionales, espacios de participación y actividades formativas dirigidas a funcionarios y jefaturas”.

Por su parte, el gerente de Mutual de Seguridad, Luis Bradasic, precisó el alcance práctico del programa: “Entre las principales acciones se encuentran la difusión de material gráfico y preventivo, la implementación de buzones de participación ‘Tu voz importa’ y talleres sobre manejo de emociones, seguridad sicológica y primeros auxilios psicológicos, enfocados en la contención inicial y la activación de redes”.