Colegio Británico de Punta Arenas celebra 130 años de historia con la exhibición de archivos del siglo XIX y miras a la educación digital

Con una historia que comenzó a escribirse en 1896 junto a las primeras familias colonas del Estrecho de Magallanes, el Colegio Británico de Punta Arenas celebra su 130° aniversario. La centenaria institución ha desplegado un intenso programa de actividades que busca homenajear su legado y, al mismo tiempo, trazar los desafíos educativos del siglo XXI.

Las conmemoraciones iniciaron con un masivo trekking familiar que congregó a cerca de 400 personas, reflejando el espíritu de comunidad que caracteriza al establecimiento.

“Estamos muy orgullosos de esta tradición. Son cientos de familias magallánicas que se han formado al alero de nuestra institución”, señaló Álvaro González, rector del Colegio Británico. “Para nosotros significa reconocer el valor agregado de todas las personas que, desde nuestros fundadores en adelante, han participado para crear esta gran comunidad”.

Un viaje al pasado: Reapertura del archivo histórico

Uno de los hitos más atractivos de este aniversario es la reapertura del archivo histórico del colegio, el cual pondrá a disposición del público insumos que datan del siglo XIX.

Entre los tesoros patrimoniales destaca el libro de visitas de la institución, que contiene la firma original del célebre explorador polar Ernest Shackleton. “Es una joya pura”, destacó el rector, subrayando el profundo vínculo histórico del colegio con la vocación antártica de la región.

Hitos de la celebración de los 130 años:

Trekking familiar: Jornada al aire libre enfocada en la solidaridad, fraternidad y trabajo en equipo.

Jornada al aire libre enfocada en la solidaridad, fraternidad y trabajo en equipo. Acto Solemne: Ceremonia oficial programada para este lunes en las dependencias del colegio.

Ceremonia oficial programada para este lunes en las dependencias del colegio. Exhibición Patrimonial: Muestra de documentos históricos, incluyendo firmas ilustres de los siglos XIX y XX.

Muestra de documentos históricos, incluyendo firmas ilustres de los siglos XIX y XX. Alianzas y actividades internas: Competencias y encuentros impulsados por la federación de estudiantes.

Desafíos frente a la era digital

Lejos de quedarse solo en la nostalgia, la conmemoración sirve como plataforma para el futuro. Consolidado con su programa de Bachillerato Internacional, el Colegio Británico apunta ahora a los nuevos paradigmas globales.

González enfatizó que la institución está enfocada en enfrentar desafíos contemporáneos ineludibles: