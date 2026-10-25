Nuevo Bibliobús conectará Magallanes para democratizar el acceso a la lectura

Con el propósito estratégico de acortar las distancias propias de la insularidad y la vasta geografía austral, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio oficializó la puesta en marcha del nuevo Bibliobús del Servicio Nacional del Patrimonio. La inauguración, que coronó las celebraciones del Día del Patrimonio Regional en Magallanes y de la Antártica Chilena, marca un hito en la descentralización del acceso a las letras.

La moderna biblioteca itinerante demandó una inversión estatal de 170 millones de pesos y tiene una misión logística y cultural clara: llevar el acervo literario a todos los rincones de la región más extensa del país, desde los agrestes canales del norte hasta el extremo sur del mundo.

El Secretario Regional Ministerial (Seremi) de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo, subrayó que la iniciativa responde a una necesidad territorial profunda. “Este Bibliobús tiene la característica de que va a poder unir, gracias a la literatura, a toda nuestra región. Esperamos que llegue desde Puerto Edén por el norte, hasta Puerto Williams o Puerto Toro por el sur, cubriendo toda la Tierra del Fuego y las comunas que están entremedio de Puerto Natales y Punta Arenas”, puntualizó la autoridad.

Red articulada y el retorno al libro en papel

Para asegurar el éxito de esta cruzada cultural, el vehículo no operará de manera aislada. Según detalló el Seremi Bravo, la itinerancia se coordinará estratégicamente a través de las plataformas digitales del Servicio del Patrimonio y en estrecha concomitancia con las bibliotecas públicas municipales de cada comuna, garantizando así un acceso ordenado y oportuno para la ciudadanía.

“Acá hay una inversión estatal de 170 millones de pesos que busca solamente acercar a la comunidad, y en beneficio de la comunidad, la literatura”, enfatizó el titular regional de Culturas, quien además destacó un fenómeno sociocultural evidente en la zona: “Hoy día vemos que la gente ha vuelto a retomar ese amor por los libros en papel”.

Identidad magallánica volcada a las calles

El lanzamiento del Bibliobús se desarrolló en el marco de un fin de semana marcado por un profundo sentido de pertenencia. Beneficiados por un clima inusualmente despejado y temperaturas amables, miles de ciudadanos se volcaron a las calles para participar de las más de 60 actividades oficiales —y múltiples iniciativas autoconvocadas— dispuestas para el Día del Patrimonio Regional.

Sobre esta masiva respuesta ciudadana que se tomó los espacios públicos y de memoria, el Seremi Rodrigo Bravo concluyó con una reflexión interpretativa sobre el temple austral: “Tenemos la fortuna de tener un clima extraordinario (…), la gente se ha volcado a las calles. Estas fiestas ciudadanas se disfrutan porque, tal cual como nuestra historia, cuando se analiza y se ve con objetividad, no hace más que ser parte de este sentimiento identitario que es ser magallánico”.