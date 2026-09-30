Colegio de Profesoras y Profesores Regional Magallanes da inicio al Mes del Profesor con una gran Corrida Familiar Participativa

Con el objetivo de extender y dar un sentido renovado a las celebraciones del día docente, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile A.G., Regional Magallanes, invita a los medios de comunicación y a la ciudadanía a participar en la Corrida Familiar Participativa. La actividad marca el hito inaugural de las actividades del Mes del Profesor en la región.

Rompiendo con la tradición de limitar los festejos únicamente al 16 de octubre, la directiva regional ha impulsado esta iniciativa para generar un espacio de encuentro, salud y reconocimiento social a la labor docente.

“Queremos comenzar este mes tan significativo compartiendo y reuniendo a las y los docentes junto a sus familias. Es un espacio pensado para visibilizar el valor de la educación y fortalecer nuestra unión como comunidad“, señalaron Alicia Aguilante Vargas, Presidenta Regional, y Manuel Bahamondez Venegas, Secretario Regional de la colectividad.

Detalles del Evento:

Fecha: Sábado 03 de octubre de 2026

Hora de inicio: Desde las 10:00 horas

Lugar de encuentro: Costanera del Estrecho (sector Letras Punta Arenas)

Carácter: Participativo y para toda la familia

El evento cuenta con la colaboración de Caja Los Andes y Mutual de Seguridad, además del auspicio de Óptica Glassway, El Arriero Restaurant, Joviedo y D&G Estudio.

Se extiende una cordial invitación a todos los medios de comunicación locales a cubrir el desarrollo de esta jornada recreativa y colaborar con su difusión para convocar a la mayor cantidad de familias de la región.