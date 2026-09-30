Segunda etapa de conservación del Estero Llau Llau en Punta Arenas alcanza un 90% de avance

En plena fase de terminación se encuentran los trabajos correspondientes a la segunda etapa del proyecto de conservación del Estero Llau Llau en Punta Arenas. Según informaron desde la Seremi de Obras Públicas, las faenas en este tramo ya presentan un 90% de avance, perfilando la entrega total de la iniciativa para los primeros meses del próximo año.

El proyecto integral —ejecutado a través de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)— contempla una intervención dividida en tres sectores estratégicos de la ciudad: Villa Las Nieves, Villa Split (entre calles Hornillas y Manantiales) y la Población Alfredo Lorca.

Control hidráulico y mejoramiento urbano

Los trabajos técnicos se han enfocado en el perfilamiento del cauce para optimizar la capacidad hidráulica del estero, complementado con la instalación de muros de hormigón y enrocados diseñados para evitar la socavación provocada por aludes en los colectores de aguas lluvias.

Sin embargo, el proyecto no solo busca mitigar riesgos de inundación, sino también integrarse como un espacio público comunitario. La intervención incluye la construcción de veredas para el tránsito peatonal, instalación de luminarias, mobiliario urbano, juegos infantiles y labores de arborización en los terrenos colindantes.

Plazos y proyección de las obras

Respecto al estado general de los trabajos, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, detalló que “esta etapa tiene un gran avance, prácticamente un 90%. Pero el contrato en general tiene un 60%, más o menos”.