Condenan a sujeto por traficar cocaína a trabajadores portuarios en Punta Arenas

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas condenó a tres años y un día de cárcel efectiva a Rodrigo Andrés Vera Bahamonde por el delito de tráfico ilícito de drogas. Además del presidio, la justicia impuso una multa de 10 UTM y el comiso de 143 mil pesos obtenidos en la actividad ilegal.

La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía de Análisis Criminal junto con la Armada de Chile, determinó que el sujeto comercializaba principalmente cocaína en la Región de Magallanes. Según detalló el fiscal Felipe Aguirre, la red tenía como foco de venta a trabajadores del sector portuario local.

El operativo y la posterior condena permitieron desarticular la organización criminal, logrando imputar a otros dos involucrados que hoy enfrentan cargos por tráfico de sustancias ilícitas.

Dado que el tribunal no otorgó penas sustitutivas, Vera Bahamonde deberá cumplir la sanción en prisión. Del total de la pena, se le descontarán 536 días que ya permaneció en prisión preventiva durante la tramitación del caso.