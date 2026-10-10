Colegio Pierre Faure realizó venta de almuerzos internacionales en apoyo a las Jornadas por la Rehabilitación

La actividad, organizada por el Centro de Padres y Apoderados, reunió a los cursos de Educación Básica de NT1 a sexto básico en torno a la gastronomía de los países participantes del Mundial, con el objetivo de recaudar fondos para la campaña solidaria de Magallanes 2026.

Con una propuesta que combinó gastronomía, creatividad y solidaridad, el Colegio Pierre Faure realizó una venta de almuerzos inspirados en distintos países participantes del Mundial, con el propósito de reunir fondos para las Jornadas por la Rehabilitación de Magallanes 2026.

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La iniciativa fue organizada por el Centro de Padres y Apoderados y contó con la participación de los cursos de Educación Básica, que se sumaron a esta actividad desarrollada en el gimnasio del establecimiento.

La jornada invitó a la comunidad a recorrer diferentes sabores del mundo a través de preparaciones inspiradas en Australia, México, Canadá, España, Argentina, Egipto, Inglaterra y Nueva Zelanda, países representados por los distintos cursos participantes.

De esta manera, cada nivel aportó a una propuesta que convirtió la venta de almuerzos en una instancia de encuentro y colaboración, donde las familias pudieron disfrutar de preparaciones internacionales y, al mismo tiempo, contribuir a una causa solidaria.

La actividad se enmarcó en el compromiso de la comunidad educativa con las Jornadas por la Rehabilitación de Magallanes, una campaña que convoca a la región a reunir recursos para apoyar a las personas que requieren atención y procesos de rehabilitación.

Entre banderas, sabores y platos de distintas culturas, el Colegio Pierre Faure sumó así su aporte a la campaña regional, demostrando que la solidaridad también puede construirse desde la escuela, con la participación de las familias y el entusiasmo de los estudiantes.