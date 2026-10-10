Colegio Pierre Faure realizó venta de almuerzos internacionales en apoyo a las Jornadas por la Rehabilitación

La actividad, organizada por el Centro de Padres y Apoderados, reunió a los cursos de Educación Básica de NT1 a sexto básico en torno a la gastronomía de los países participantes del Mundial, con el objetivo de recaudar fondos para la campaña solidaria de Magallanes 2026.
Con una propuesta que combinó gastronomía, creatividad y solidaridad, el Colegio Pierre Faure realizó una venta de almuerzos inspirados en distintos países participantes del Mundial, con el propósito de reunir fondos para las Jornadas por la Rehabilitación de Magallanes 2026.
La iniciativa fue organizada por el Centro de Padres y Apoderados y contó con la participación de los cursos de Educación Básica, que se sumaron a esta actividad desarrollada en el gimnasio del establecimiento.
La jornada invitó a la comunidad a recorrer diferentes sabores del mundo a través de preparaciones inspiradas en Australia, México, Canadá, España, Argentina, Egipto, Inglaterra y Nueva Zelanda, países representados por los distintos cursos participantes.
De esta manera, cada nivel aportó a una propuesta que convirtió la venta de almuerzos en una instancia de encuentro y colaboración, donde las familias pudieron disfrutar de preparaciones internacionales y, al mismo tiempo, contribuir a una causa solidaria.
La actividad se enmarcó en el compromiso de la comunidad educativa con las Jornadas por la Rehabilitación de Magallanes, una campaña que convoca a la región a reunir recursos para apoyar a las personas que requieren atención y procesos de rehabilitación.
Entre banderas, sabores y platos de distintas culturas, el Colegio Pierre Faure sumó así su aporte a la campaña regional, demostrando que la solidaridad también puede construirse desde la escuela, con la participación de las familias y el entusiasmo de los estudiantes.